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КПВВ на Донбасі завтра перейдуть за зимовий графік

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 10:18
КПВВ на Донбасі завтра перейдуть за зимовий графік
Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Пропускні операції здійснюватимуть з 8:00 до 17:00

У неділю, 1 грудня, всі контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, з завтрашнього дня всі КПВВ в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуться щоденно з 8-ї години ранку до 17:00.

Нагадаємо, 28 листопада набрали чинності оновлений порядок в’їзду осіб та переміщення товарів на тимчасово окуповані території Донбасу. Відтепер в’їзд та виїзд осіб і транспорту здійснюється виключно через визначені командуванням ООС контрольні пункти. Також надано можливість в’їзду на ТОТ та виїзду з неї громадянам України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на підконтрольній території, без супроводу дорослих.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін спростив порядок в’їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території. В першу чергу уряд спростив процедуру перетину лінії розмежування для неповнолітніх осіб.

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