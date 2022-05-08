Щоби точно прийшли на парад. У Мелітополі окупанти відбирають у мешканців паспорта

У Запорізькій області на окупованих територіях росіяни готуються до святкування 9 травня. Для того щоб показати масові зібрання, вони забирають у місцевих документи і обіцяють віддати 9 травня - на святкванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову .

Окупанти щосили намагаються провести заходи до 9 травня на зайнятих росіянами територіях суто рашистськими загарбницькими методами. В Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів.

Для того, аби провести захід в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів.

У Кам’янці-Дніпровській працівників організацій та підприємств змушують у понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді.

Місцеві жителі помітили траншеї, що їх вирили російські солдати в районі виїзду на Костянтинівку неподалік Мелітополя. А в самому Мелітополі з ранку 8 автоматників вишикувалися біля танка на Братському цвинтарі.

Навідалися озброєні загарбники до корпусів Таврійського агротехнологічного університету - перевіряли аудиторії вікна яких, виходять на центральний проспект міста.

У нижній частині міста в районі вулиці Олександра Невського від ранку озброєні військові проводили обшуки, а на цвинтарі Нове жителі чули вибухи та постріли.

Активно продовжується пограбування промислових активів Мелітополя. Нещодавно окупанти вивезли всю продукцію та обладнання із заводу "Біол". А днями місцеві зняли на відео склади з награбованим майном, які залізницею везуть до Криму. Більшість вантажу становить листова оцинкована сталь у рулонах.