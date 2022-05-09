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Пентагон отримав докази примусової депортації українців до РФ

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Вашингтон, Понеділок 09 травня 2022 22:23
Пентагон отримав докази примусової депортації українців до РФ Ілюстративне фото (t.me/u_now)
Автор: РБК-Україна

Пентагон має прямі докази того, що війська РФ депортують українців до Росії проти їх волі.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми маємо свідчення того того, що українців вивозять проти їхньої волі в Росію", - заявив Кірбі.

Також він додав, що у США поки немає даних щодо того, скількох українців було депортовано в РФ. При цьому Кабмін раніше повідомляв, що на територію РФ вивезли близько 1,2 мільйонів жителів України.

Раніше ми повідомляли, що у Росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців. Табори знаходяться в колишніх радянських санаторіях та інших об'єктах в таких регіонах, як Сибір, Кавказ, Північний Полярний круг і Далекий Схід.

Також ми писали, що російські військові примусово вивезли до Владивостоку 300 жителів Маріуполя. У них немає ні грошей, ні зв'язку.

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