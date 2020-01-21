На Донбасі бойовики застосували озброєння заборонене

Бойовики двічі порушили режим "тиші"
У вівторок, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл був здійснений в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме: поряд з Красногоровкою.
Ще один ворожий обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Зайцеве. Там же противник випустив чотири міни із мінометів калібру 82 мм.
"Сьогодні, 21 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
Крім того, 19 січня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Противник 11 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм мінометів.