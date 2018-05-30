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В окупованому Криму посилюється тиск на кримських татар, - правозахисники

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 03:11
Фото: Еміль Курбединов, адвокат українських політв'язнів в Криму і РФ (uacrisis.org)
Фото: Еміль Курбединов, адвокат українських політв'язнів в Криму і РФ (uacrisis.org)

В окупованому Криму за фактом незаконного затримання відкрито близько 140 кримінальних проваджень

В тимчасово окупованому Криму почалася нова хвиля політично вмотивованих арештів та переслідувань українців. Про це 29 травня під час прес-брифінгу заявив Еміль Курбединов, адвокат громадян України, які містяться в окупованому Криму і Російської Федерації з політичних мотивів, повідомляє звіт Українського кризового медіа-центру.

"Ми не бачимо послаблень переслідування кримських татар, українських активістів, ми не бачимо, що Росія зменшує темпи. Ми бачимо тільки, що її способи тиску посилюються і стають більш жорсткими", - сказав Еміль Курбединов.

У прокуратурі окупованого Криму за фактом незаконного затримання зараз відкрито близько 140 кримінальних проваджень, які включають в себе близько 250 фактів незаконних затримань осіб і проникнення в житло.

За словами начальника управління прокуратури окупованого Криму Ігоря Поночовного, щодо цих виробництв зараз налічується близько 18 підозрюваних.

Приводом до арештів українських правозахисників та громадських активістів стає так звана "терористична і екстремістська діяльність".

"Ми знаємо, що Росія зараз дуже вміло користується ярликом терористів і екстремістів, і напевно хоче, щоб світова спільнота і правозахисники думали, що Росія веде якусь боротьбу з терористами. Насправді це не що інше як переслідування кримських татар, мусульман, українців, громадських активістів та громадських журналістів. Понад під цим немає нічого", - сказав Еміль Курбединов.

На даний момент в Криму 70 політв'язнів. Питаннями цих політв'язнів займаються в основному їх сім'ї та правозахисні організації. Сім'ї незаконно ув'язнених українських громадян вимагають від держави "налагодити ефективний механізм надання їм належної допомоги і зробити процес відкритим для громадськості".

"Ми звертаємося і вимагаємо від України прийняття рамкового закону про статус захищених осіб у збройному конфлікті, який би включав питання захисту політичних в'язнів і всіх осіб, які переслідуються за політичними мотивами, а також полонених, що знаходяться в окупованому Криму, а також надання їм та їх сім'ям підтримки. Ми вимагаємо залучати представників громадськості та правозахисних організацій і в першу чергу самі сім'ї родичів до цього процесу", - заявила Дарія Свиридова, юрист української Гельсінської спілки з прав людини.

Громадські та правозахисні організації України підписали відкрите звернення до міжнародних організацій та уряду України та країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, США, Канади, Австралії та Японії.

"У зверненні український уряд і міжнародне співтовариство закликали вжити негайних заходів по звільненню ув'язнених і введенню персональних санкцій проти осіб, причетних до арештів", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, в Радбезі ООН відзначили, що з початку року на Донбасі загинули 107 мирних громадян.

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Теги публікації: Донбас, Крим, заключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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