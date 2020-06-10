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Бойовики провокують гуманітарну катастрофу на Донбасі, - штаб ООС

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 22:16
Бойовики провокують гуманітарну катастрофу на Донбасі, - штаб ООС
Фото: бойовики на Донбасі (flickr.com/kreker)

Окупанти нікого не пропускають через лінію розмежування

Проросійські бойовики на Донбасі відмовляються відновити пропуск осіб через лінію розмежування. Такими діями бойовики намагаються спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.

Про це заявило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

У штабі наголосили, що жилеті тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей стали заручниками російських бойовиків та окупаційних адміністрацій.

"Окупанти не випускають людей з непідконтрольних уряду України територій Донбасу, чим навмисно намагаються спровокувати катастрофу гуманітарного характеру", - зазначили в командуванні.

Як розповіли у штабі, сьогодні потрапити на окуповану територію через пункти пропуску намагалися потрапити понад 100 громадян, але окупаційні сили не пропустили їх, протримавши декілька годин у "сірій зоні".

Нагадаємо, сьогодні Україна відновила пропуск осіб через КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі.

Однак, окупаційні сили відмовилися пропускати людей, встановивши поблизу своїх КПВВ інженерні загородження.

Крім того, проросійські бойовики також нікого не пропускають і в напрямку підконтрольної Україні території.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасбойовикиКПВВ
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