ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС біля Золотого-4

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 13:41
Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС біля Золотого-4
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав

Від початку доби, 19 травня 2019, російські окупаційні війська 2 рази обстріляли українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Так, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї близько 02:40 обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного.

Пізніше, близько 10:40 противник здійснив мінометний обстріл українських позицій в районі Золотого-4. В бік підрозділів ООС було випущено 14 мін калібру 82 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших оборонців від початку поточної доби немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 19 травня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 19 травня 2019

Нагадаємо, минулої доби, 18 травня 2019, в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі четверо українських військових отримали поранення. Бойовики застосовували артилерійські системи калібрів 122 та 152 мм.

Додамо, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про обстріл російсько-окупаційними військами житлових будинків в населеному пункті Золоте на Донбасі. Обстріл відбувся у п'ятницю, 17 травня, близько 7 години ранку з артилерійських систем калібру 120 мм. 

Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому, - СЦКК Бойовики обстріляли Кримське: поранені двоє військових
Новини України ДонбасобстрелсводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся