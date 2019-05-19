Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських захисників немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики в районі населеного пункту Новгородське вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів. В районі села Водяне бойовики вели обстріл використовуючи стрілецьку зброю та протитанкові гранатомети.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 проросійські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а поблизу Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 травня на Донбасі поранені четверо українських військових. Збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.