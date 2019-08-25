Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Протягом минулої доби, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано чотири обстріли:

неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Павлополя - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в неподалік Водяного- з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем, , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було. Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у районі проведення Операції об‘єднаних сил на Донбасі 23 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Жодний український військовий не постраждав.

РБК-Україна писало, що 22 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українсбких військових отримали поранення.