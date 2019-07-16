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На Донбасі знищили новітню техніку з Росії

Новини » Надзвичайні події    16.07.2019 - 14:47
На Донбасі знищили новітню техніку з Росії
Фото: російський "Зоопарк-1" (з відкритих джерел)

Безпілотник зафіксував російський комплекс "Зоопарк-1"

Українські військові зафіксували та знищили новітній російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, безпілотник одного з підрозділів Об'єднаних сил зафіксував на околиці окупованої Горлівки новітню російську техніку. Військові впевнені, що на кадрах з безпілотника - радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1", який знаходиться на озброєнні військ Російської Федерації.

За словами військових, техніка, подібна до тієї, що була зафіксована безпілотником, демонструвалася в ефірі російського телеканалу, а також на фотографіях бойовиків, опублікованих в 2016 році. Після виявлення, російська техніка була знищена українськими артилеристами.

"Три місяці нам про нього відомо. Ми готували свої засоби для того, щоб його можна було виявити. Але вони (російські найманці - ред.) діяли грамотно, часто змінювали позиції, висувалися на різних ділянках", - розповів начальник артилерії полку "Азов".

Зазначається, що радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" був розроблений ще в 1980-х роках, але ніколи не поставлявся на територію України. На озброєння російської армії комплекс почав надходити лише в 2008 році.

 

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли, що Росія продовжує активно забезпечувати потреби бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу. За даними розвідки, впродовж червня-липня з території РФ для незаконних збройних формувань на Донбасі було доставлено понад 600 тон боєприпасів.

 

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