На Донбасі постраждали двоє українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Один боєць отримав поранення, інший дістав бойову травму

На Донбасі протягом минулої доби, 29 червня, бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, постраждали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що 15 разів було застосовано заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу н.п. Гранітне, Опитне, Пісок, Водяне, Авдіївка, Верхньоторецьке, Красногорівка, Талаківка, Кам'янка, Павлопіль, Широкине, Лебединське; Луганське, Майорське, Новолуганське, Зайцеве, Залізне.

"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям", - зазначили в ООС.

За даними розвідки 29 червня двох окупантів знищено, та одного поранено.

Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Луганського.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі здійснили чергову спробу звинуватити підрозділи ООС в обстрілі населеного пункту. У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах на не підконтрольній Україні території.