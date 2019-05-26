За добу на Донбасі втрат серед українських захисників немає

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціям ООС

Від початку поточної доби, 26 травня, проросійські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі двічі вели вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що проросійські бойовики в районі села Гнутове вели вогонь по позиціях українських захисників використовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також поблизу міста Красногорівка бойовики відкривали вогонь використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 травня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів. Бойовики також вели обстріли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.