Бойовики на Донбасі продовжують стягувати тяжке озброєння до передової

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Бойовики тримають танки, артилерію та зенітні комплекси за межами місць зберігання

Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила, що збройні формування РФ продовжують зосереджувати важке озброєння з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала озброєння на непідконтрольних територіях неподалік від лінії зіткнення.

У звіті вказано, що 12 квітня БПЛА зафіксував 2 міномети 2Б14 "Піднос" калібру 82 мм неподалік від селища Широка Балка. Також 13 квітня було зафіксовано 2 танки Т-72, які знаходились у житловому районі селища Соснівське.

Поблизу території колишнього аеропорту "Луганськ" місією ОБСЄ було зафіксовано 7 РСЗВ БМ-21 "Град", 7 самохідних гаубиць 2С1 і 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б" та 5 Д-30 "Жаба", а також на території колишнього аеропорту 7 танків Т-72 і 6 зенітних ракетних комплексів 9К35.

"Разом з тим, представники Місії ОБСЄ повідомили, що незаконні збройні формування Російської Федерації створюють постійні обмеження свободи пересування та заборони доступу спостережної моніторингової місії на непідконтрольних територіях урядові України", - повідомили в прес-центрі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі обмежують доступ ОБСЄ до кордону. Відповідно до звіту, у пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії залишити цей район.