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Бойовики на Донбасі продовжують стягувати тяжке озброєння до передової

Новини » Суспільство    20.04.2019 - 13:18
Бойовики на Донбасі продовжують стягувати тяжке озброєння до передової
Ілюстративне фото (facebook.com abazia)

Бойовики тримають танки, артилерію та зенітні комплекси за межами місць зберігання

Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила, що збройні формування РФ продовжують зосереджувати важке озброєння з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала озброєння на непідконтрольних територіях неподалік від лінії зіткнення.

У звіті вказано, що 12 квітня БПЛА зафіксував 2 міномети 2Б14 "Піднос" калібру 82 мм неподалік від селища Широка Балка. Також 13 квітня було зафіксовано 2 танки Т-72, які знаходились у житловому районі селища Соснівське.

Поблизу території колишнього аеропорту "Луганськ" місією ОБСЄ було зафіксовано 7 РСЗВ БМ-21 "Град", 7 самохідних гаубиць 2С1 і 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б" та 5 Д-30 "Жаба", а також на території колишнього аеропорту 7 танків Т-72 і 6 зенітних ракетних комплексів 9К35.

"Разом з тим, представники Місії ОБСЄ повідомили, що незаконні збройні формування Російської Федерації створюють постійні обмеження свободи пересування та заборони доступу спостережної моніторингової місії на непідконтрольних територіях урядові України", - повідомили в прес-центрі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі обмежують доступ ОБСЄ до кордону. Відповідно до звіту, у пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії залишити цей район.

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