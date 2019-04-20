Бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим тиші

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Втрат серед українських захисників немає

З початку поточної доби бойовики на Донбасі 7 разів здійснили порушення режиму припинення вогню, а також застосували озброєння, що заборонено Мінськими угодами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що в районі села Павлопіль бойовики здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи протитанкові гранатомети. Поблизу населеного пункту Опитне бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та з озброєння бойових машин піхоти.

Також двічі в районі міста Авдіївка бойовики обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а в районі населеного пункту Піски зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулметів. В районі населеного пункту Гнутове бойовики вели вогонь з великокаліберних кулметеів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - повідомили в прес-центрі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі стягують тяжке озброєння до передової. Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила, що збройні формування РФ продовжують зосереджувати важке озброєння з порушенням Мінських домовленостей.