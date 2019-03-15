Бойовики на Донбасі за день три рази обстріляли позиції ООС

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Втрат серед українських військових немає

На Донбасі бойовики протягом поточної доби, 15 березня, три рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики з мінометів калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції ООС в районі населеного пункту Новоселівка Друга.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог здійснив два обстріли наших позицій із протитанкового ракетного комплексу з позицій ЗСУ в районі населеного пункту Новозвановка; з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів - поблизу села Кримське.

Втрат серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, на КПВВ на Донбасі сьогодні, 15 березня, померли двоє громадян України. Випадки зафіксовані на КПВВ "Новотроїцьке" і "Майорськ".

Відзначимо, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі з ранку дотримувався режим припинення вогню. Вчора противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях українських військ в районі населених пунктів Богданівка, Травневе, Луганське та Катеринівка. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.