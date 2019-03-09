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Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 18:19
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 9 березня, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано 2 порушення угоди про припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики здійснили два ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог використовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, російські окупаційні війська з мінометів 120-го калібру обстріляли українських військових в районі населеного пункту Лебединське. Також з мінометів 120-го та 82-го калібру були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил поблизу Кримського.

"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що на обстріли противника українські військові відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.

Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі порушили угоду про режим тиші обстрілявши з мінометів позиції українських військових у районі міста Попасна.

Зазначимо, з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

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