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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    11.02.2019 - 07:35
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі

За даними розвідки, одного окупанта знищено, двох поранено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 10 лютого російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися в районі міста Авдіївка, населеного пункту Опитне, поблизу села Гнутового та біля міста Красногорівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції двічі поблизу селища Південне, а також в районі села Кримське, населеного пункту Старий Айдар та Світлодарська.

За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено, двох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Нагадаємо, на блокпості бойовиків "ДНР" в селі Кремінець, що тимчасово окуповане російсько-терористичними збройними формування, під час очікування переходу помер літній чоловік.

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Теми: Новини ООС
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