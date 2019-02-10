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Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 35 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 08:50
Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 35 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ вздовж лінії зіткнення відкрились за графіком та працюють у штатному режимі

За минулу добу, 9 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

На сьогоднішній ранок в КПВВ знаходиться така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/40; "Мар’їнка" - 50/50; "Новотроїцьке" - 40/50; "Гнутове" - 30/20.

Всі пункти пропуску вздовж лінії розмежування відкрилися згідно зимового графіку та працюють у звичайному режимі.

Загалом за минулу добу пасажиро-транспотний потік залишався на рівні до попереднього дня. В загальній кількості через КПВВ прослідувало більше 35 тисяч осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" – 7736 осіб та 7600 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 7685 осіб та 1240 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" – 6825 осіб та 1297 транспортних засобів;
  • "Гнутове" – 3915 осіб та 965 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" – 8930 осіб.

Нагадаємо, що протягом минулої доби бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. В результаті обстрілів троє українських військових отримали поранення.

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