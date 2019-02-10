На Донбасі на блокпосту бойовиків помер цивільний

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Літній чоловік знаходився у черзі для переходу на підконтрольну Україні територію

На блокпості бойовиків "ДНР" в селі Кремінець, що тимчасово окуповане російсько-терористичними збройними формування, під час очікування переходу помер літній чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центра Операції об’єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що 8 лютого представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ отримали інформацію про те, що 7 лютого лікар намагався провести реанімаційні заходи для літнього чоловіка, який прямував на підконтрольну Україні територію.

"На жаль, врятувати життя людині не вдалося", - повідомили в прес-центрі.

Також співробітники донецького морга розповіли міжнародним спостерігачам, що 7 лютого до них було відправлено тіло літнього чоловіка. Вони додали, що смерть настала з природних причин.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг, неорганізованість та нервова обстановка в роботі блокпостів в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ вкотре наражає на небезпеку мирне населення, притому, що серед тих, хто очікує переходу, переважно люди похилого віку", - заявили в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики не пустили спостерігачів СММ ОБСЄ до Новоазовська. На блокпості, який розташований на північному в’їзді до Новоазовська, на схід від Маріуполя, троє бойовиків збройних формувань РФ вкотре не дозволили патрулю Місії ОБСЄ проїхати до центра міста й у східному напрямку до кордону з РФ.