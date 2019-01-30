За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав

Знищено вантажівку та засідку бойовиків, 4 окупантів загинуло, 6 поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки, Богдановки, Гнутово и Новомихайловки.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы велись в районе Катериновки, Луганского и хутора Вильный.

В то же время украинским военным удалось уничтожить грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами боевиков.

Кроме того, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении была обнаружена и ликвидирована засаду противника и захвачены ПТРК "Фагот", РПГ-18 и НСВ-12,7 "Утес".

29 января четырех оккупантов уничтожили, шестеро получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, 28 января летчики операции Объединенных сил провели тренировки над Азовским морем.