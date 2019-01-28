Льотчики ООС провели тренування над Азовським морем

Фото: тренування ООС над Азовом (скріншот)

Військові отримали оцінку "готові до виконання завдань за призначенням"

Льотчики Операції обєднаних сил провели тренування над Азовським морем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

Так, тренування було проведене відповідно до наказу командувача ООС Сергія Наєва.

"Було проведено перевірку (тренування) чергової ланки ударних літаків з підтримки дій на морі кораблів Військово-морських сил ЗС України та Державної прикордонної служби України, які діють в складі Об’єднаних сил та здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря у межах району ООС", - сказано у повідомленні.

Так, льотчики відпрацювали низку задач, зокрема, підрозділи здійснили практичне наведення на морські цілі ворога.

Реагування з виходом на ворожу морську ціль проведено у визначений нормативом час.

"Військові льотчики, військові моряки та моряки ДПСУ із завданням впоралися та отримали оцінку "готові до виконання завдань за призначенням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 24 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла українську резолюцію по Азову. Резолюцію підтримали 103 голосами.

Як писало РБК-Україна раніше, українська делегація на дебатах в ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії і її громадян, причетних до захоплення українських суден і моряків у Керченській протоці 25 листопада.

Додамо також, раніше глава держави Петро Порошенко під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у рамках участі в засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі обговорили загострення ситуації в акваторії Чорного і Азовського морів.