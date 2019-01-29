На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

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Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

На Донбасі протягом поточної доби, в період з 00:00 до 18:00, бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики один раз застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Новоолександрівка зі стрілецької зброї. Позиції ЗСУ поблизу Хутора Вільний були обстріляні російсько-окупаційними військами з мінометів калібру 82 мм.

В смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції українських захисників в районі міста Авдіївка і з автоматичних гранатометів поблизу селища Богданівка. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстріляв позиції наших військ в районі селища Гнутово.

В результаті обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі минулу добу, 28 січня, обійшлися без втрат серед українських військових.