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На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 18:17
На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

На Донбасі протягом поточної доби, в період з 00:00 до 18:00, бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики один раз застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Новоолександрівка зі стрілецької зброї. Позиції ЗСУ поблизу Хутора Вільний були обстріляні російсько-окупаційними військами з мінометів калібру 82 мм.

В смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції українських захисників в районі міста Авдіївка і з автоматичних гранатометів поблизу селища Богданівка. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстріляв позиції наших військ в районі селища Гнутово.

В результаті обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил  на Донбасі минулу добу, 28 січня, обійшлися без втрат серед українських військових.

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Теми: Новини ООС
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