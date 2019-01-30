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За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 07:40
За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Знищено вантажівку та засідку бойовиків, 4 окупантів загинуло, 6 поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 29 січня російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли українські позиції у районі Авдіївки, Богданівки, Гнутового та Новомихайлівки.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли велися в районі Катеринівки, Луганського та хутору Вільний.

Водночас українським військовим вдалося знищити вантажівку "КамАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків.

Крім того під час розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено ПТРК "Фагот", РПГ-18 та НСВ-12,7 "Утьос".

29 січня чотирьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав

Нагадаємо, 28 січня льотчики Операції обєднаних сил провели тренування над Азовським морем.

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