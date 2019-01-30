За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Знищено вантажівку та засідку бойовиків, 4 окупантів загинуло, 6 поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 29 січня російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли українські позиції у районі Авдіївки, Богданівки, Гнутового та Новомихайлівки.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли велися в районі Катеринівки, Луганського та хутору Вільний.

Водночас українським військовим вдалося знищити вантажівку "КамАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків.

Крім того під час розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено ПТРК "Фагот", РПГ-18 та НСВ-12,7 "Утьос".

29 січня чотирьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, 28 січня льотчики Операції обєднаних сил провели тренування над Азовським морем.