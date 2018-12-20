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За рік бойовики більше 900 разів відмовили СММ ОБСЄ в доступі на окупований Донбас

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 14:06
За рік бойовики більше 900 разів відмовили СММ ОБСЄ в доступі на окупований Донбас
Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

РФ підриває ефективність діяльності СММ ОБСЄ

Бойовики з початку 2018 року більше 900 разів відмовили спостерігачам Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в доступі на окуповані території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

Повідомляється, що Росія підриває ефективність діяльності СММ ОБСЄ. Зокрема, з початку 2018 року СММ більше 900 разів було відмовлено в доступі на окуповані Росією частини Донбасу, особливо поблизу державного кордону і в південних частинах Донецької області.


За рік бойовики більше 900 разів відмовили СММ ОБСЄ в доступі на окупований Донбас

Нагадаємо, в листопаді українська сторона СЦКК повідомила, що бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об'єкти спостерігачів місії ОБСЄ.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України засуджує систематичні обмеження і провокації з боку Росії та окупаційних військ стосовно спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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