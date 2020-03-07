Доба на Донбасі: один український військовий загинув та четверо поранені

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріли вели із забороненої Мінськом зброї

Протягом минулої доби, 6 березня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.

Так, обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази поблизу Пісок - зі 120-мм міномету - 12 мін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстрілів наших позицій, а саме неподалік населеного пункту Зайцеве - з міномету калібру 82 мм ворог випустив 6 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 5 березня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український захисник отримав поранення і ще двоє військовослужбовців збройних сил отримали бойові травми.

РБК-Україна писало, що за даними розвідки, на Донбасі збройні формування Російської Федерації підвищують інтенсивність бойової підготовки з'єднань.