Доба на Донбасі: бойовики випустили ракету по цивільним жителям Північного

Протягом минулої доби, 28 червня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Бойовики застосовували, зокрема, заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Так, неподалік Луганського ворог тричі обстрілював українські оборонні укріплення застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Миронівського противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Пізніше агресор активізувався біля Новозванівки, де задіяв ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники використали гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.

Крім того, бойовики обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецька. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУРа, яка потрапила на подвір’я житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 27 червня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще троє - отримали поранення.

РБК-Україна писало, що на Донбасі загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".