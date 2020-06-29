Сутки на Донбассе: боевики выпустили ракету по гражданским жителям Северного

В течение прошлых суток, 28 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики применяли, в частности, запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Луганского враг трижды обстреливал украинские оборонительные укрепления, применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позже агрессор активизировался возле Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, боевики обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, 27 июня в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный, еще трое - получили ранения.

РБК-Украина писало, что на Донбассе погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".