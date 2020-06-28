Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Загинув військовослужбовець батальйону "Айдар"
Вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Загиблий мав звання сержанта.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Facebook.
За інформацією тернопільського міського голови, вчора з життя пішов український військовий Іван Дедюха.
Зазначимо, військовий загинув в результаті підриву на невідомому боєприпасі.
Фото: загиблий військовослужбовець "Айдару"
Нагадаємо, вчора поблизу Старогнатівки двоє військовослужбовців підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої, внаслідок чого один з них загинув.
Додамо, вчора на Донбасі постраждали троє українських військових.
Крім того, з початку 28 червня українські позиції вже двічі потрапляли під обстріл бойовиків.
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Автор: Дмитро Левицький