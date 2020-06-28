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Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 15:06
Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі військового
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Загинув військовослужбовець батальйону "Айдар"

Вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Загиблий мав звання сержанта.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Facebook.

За інформацією тернопільського міського голови, вчора з життя пішов український військовий Іван Дедюха.

Зазначимо, військовий загинув в результаті підриву на невідомому боєприпасі.

Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Фото: загиблий військовослужбовець "Айдару"

Нагадаємо, вчора поблизу Старогнатівки двоє військовослужбовців підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої, внаслідок чого один з них загинув.

Додамо, вчора на Донбасі постраждали троє українських військових.

Крім того, з початку 28 червня українські позиції вже двічі потрапляли під обстріл бойовиків.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбаспогибливійськовіООС
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