За добу на Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 29 квітня було знищено одного окупанта

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 29 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики також обстрілювали захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка, двічі - біля населеного пункту Широкине та двічі - поблизу Пісків, а також - біля населеного пункту Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв українські позиції в районі населеного пункту Золоте-4 та біля села Травневого.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 квітня було знищено одного окупанта.

Від початку поточної доби 30 квітня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" - біля села Лебединського та поблизу населеного пункту Піски.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України має намір повідомити громадянам Російської Федерації про небезпеку перебування на території ОРДЛО у зв'язку з видачею російських паспортів.