ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу на Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 07:43
За добу на Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 29 квітня було знищено одного окупанта

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 29 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики також обстрілювали захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка, двічі - біля населеного пункту Широкине та двічі - поблизу Пісків, а також - біля населеного пункту Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв українські позиції в районі населеного пункту Золоте-4 та біля села Травневого.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 квітня було знищено одного окупанта.

Від початку поточної доби 30 квітня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" - біля села Лебединського та поблизу населеного пункту Піски.

За добу на Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України має намір повідомити громадянам Російської Федерації про небезпеку перебування на території ОРДЛО у зв'язку з видачею російських паспортів.

На Донбасі за тиждень обстежили та розмінували понад 73 га території Бойовики на Великдень тричі порушили режим тиші на Донбасі
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ДонбасобстрелОРДЛОООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся