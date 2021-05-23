На Донбасі в результаті обстрілу український військовий отримав поранення
У неділю ввечері, 23 травня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових з гранатометів. В результаті один український воїн отримав осколкове поранення.
Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.
"В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надано належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Його стан оцінюється як задовільний.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку доби 23 травня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Крім того, за минулу добу, 22 травня, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу український військовий отримав важке поранення.
Додамо, що 21 травня на Донбасі бойовики вісім разів порушували "тишу". В результаті троє військовослужбовців ЗСУ постраждали.