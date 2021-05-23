На Донбасі в результаті обстрілу український військовий отримав поранення

У неділю ввечері, 23 травня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових з гранатометів. В результаті один український воїн отримав осколкове поранення.

"В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надано належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Його стан оцінюється як задовільний.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.