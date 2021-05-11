ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле, - Зеленський

Новость на русском → Донбас, Вівторок 11 травня 2021 11:04
Снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський заявив про вагоме зменшення пострілів на Донбасі. За його словами, снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

Про це він заявив журналістам.

"Щодо пасхального перемир'я - про все було домовлено, Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання саме мирним шляхом. Не було домовлено з точки зору публікації через те, що формулювання не підходило російській стороні... Ми бачимо вагоме зменшення пострілів. Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, саме через них було близько 30 жертв з початку року", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 10 травня, озброєні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Як писало РБК-Україна, в суботу в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі в кінці квітня.

Ще один воїн, раніше поранений у зоні ООС, помер у п'ятницю у львівській лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський обстрел перемирие
NEWS
У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Загинули щонайменше 9 людей
У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Загинули щонайменше 9 людей
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом