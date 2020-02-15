Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один військовий поранений

Протягом минулої доби, 14 лютого, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український захисник отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Активність бойовиків зафіксована неподалік Красногорівки, поруч з Лебединським,

в районі Тарамчука, поблизу Водяного, поруч з Новолуганським, неподалік Кримського, поруч з Травневим, в районі населеного пункту Хутір Вільний, поблизу Зайцевого.

"Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, раніше українська військова розвідка повідомляла, що новоприбулі російські спецпризначенці обстріляли позиції бойовиків на Донбасі з метою створення провокації. Відсутність взаємодії між бойовиками та спецпризначенцями призводить до бойових втрат.

РБК-Україна писало, що у Луганській області на непідконтрольній Україні території внаслідок обстрілу був поранений 80-річний місцевий житель.