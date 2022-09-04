Від Херсону до Бердянська. На окупованих територіях зникло світло
Майже всі окуповані населені пункти - від Херсону до Бердянську - залишились без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".
"Майже усі окуповані території від Херсону до Бердянська залишились без світла", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що останнім часом тимчасово окуповані території досить часто залишаються без світла і як наслідок - без води. Жителі тимчасово окупованої території Херсонської області залишалися без енергопостачання буквально 25 серпня.
Цього ж дня мешканці здебільшого тимчасово окупованої території Запорізької області також залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць немає газу.
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