Від Херсону до Бердянська. На окупованих територіях зникло світло

Майже всі окуповані населені пункти - від Херсону до Бердянську - залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бердянск Сейчас ".

"Майже усі окуповані території від Херсону до Бердянська залишились без світла", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що останнім часом тимчасово окуповані території досить часто залишаються без світла і як наслідок - без води. Жителі тимчасово окупованої території Херсонської області залишалися без енергопостачання буквально 25 серпня.

Цього ж дня мешканці здебільшого тимчасово окупованої території Запорізької області також залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць немає газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.