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"Суспільне" зустрінеться зі штабом Зеленського щодо дебатів

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 15:32
"Суспільне" зустрінеться зі штабом Зеленського щодо дебатів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Переговори мають розпочатися о 16:00

Із представниками штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського представники Національної суспільної телерадіокомпанії України проведуть перемовини щодо дебатів сьогодні, 8 квітня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава НСТУ Зураб Аласанія.

Переговори мають розпочатися о 16:00.

"Вони заплановані. Що відбувається далі за всіма правилами - ми не знаємо. Це залежить від двох сторін. Я чекаю їх на 16:00", - розказав Аласанія.

Він також повідомив, чи плануються перемовини із штабом Петра Порошенка.

"Перемовини зі штабом Порошенка планувалися і плануються. Відбувається переписка. Я сьогодні нагадав штабу Порошенка , що пора виходити на зв'язок, бо вони може мають свої плани. Вони розглядають варіанти. Це переговорний процес. Коли прийде час зустрітися з ними - ми зустрінемось", - додав глава НСТУ.

Як писало РБК-Україна, штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити кандидата державною охороною.

Нагадаємо також, в понеділок глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня. Відзначимо, раніше глава держави заявляв, що дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019 року.

При цьому Зеленський заявив, що дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня. Він, зокрема, запропонував своїм виборцям допомогти йому вибрати питання, які він поставить Порошенку на дебатах.

Порошенко чекає Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня Зеленський назвав дату дебатів з Порошенком
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