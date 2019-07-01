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Аласанію поновили на посаді голови "Суспільного"

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 13:14
Аласанію поновили на посаді голови "Суспільного"
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Тиждень тому Наглядова рада скасувала своє рішення про припинення контракту з Аласанією

З 1 липня Зураба Аласанію офіційно поновлено на посаді голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільне"). Про це повідомляє прес-служба телерадіокомпанії.

Тиждень тому Наглядова рада скасувала своє рішення про припинення контракту з Зурабом Аласанією. У свою чергу, Аласанія назвав такий вчинок Нацради "чесним і мужнім".

РБК-Україна писало, що Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне" наприкінці січня 2019 року. Причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресну ходу за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю тодішнього президента Петра Порошенка.

Після цього Аласанія подав позов у суд і виграв його. 19 червня Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо звільнення Зураба Аласанії з посади глави суспільного мовника.

Наглядова рада "Суспільного" скасувала звільнення Аласанії Суд скасував рішення про звільнення Аласанії
Новини України Зураб Аласанія
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