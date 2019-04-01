"Суспільне" запрошує кандидатів у президенти на дебати

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) запрошує кандидатів на пост президента України, які пройшли в другий тур виборів 2019, узяти участь у дебатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НСТУ.

Наголошується, що теле- та радіоканали Суспільного мовника не належать жодній політичній чи бізнес-групі, працюють винятково в інтересах українських громадян на кошти платників податків, тож можуть виступити майданчиком для незалежної дискусії кандидатів на рівних умовах.

Закон України "Про вибори Президента України" в статті 62 визначає процедуру й строки проведення передвиборчих теледебатів. Зокрема, згідно із законом такі дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин та транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Кандидати на пост президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь у теледебатах або неможливості його участі в них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату.

"Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів на пост президента України", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що результати виборів 2019 станом на 16:16 виводять до другого туру Володимира Зеленського та Петра Порошенка. За результатами підрахунку 85,07% протоколів, Зеленський набирає 30,34% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко - 16,02%.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів.