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"Суспільне" відповіло на виклик Тимошенко на дебати

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 20:03
"Суспільне" відповіло на виклик Тимошенко на дебати
Фото: глава НСТУ Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Модератора повинен запропонувати Суспільний мовник

Голова правління НСТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласанія заявив, що дебати між кандидатами в президенти будуть проводитися згідно законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Аласанії.

За його словами, дебати повинні проподитися з модератором Суспільного мовника у студії "UA: Суспільне".

"Панове кандидати. Дебати - за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка", - написав Аласанія. 

&quot;Суспільне&quot; відповіло на виклик Тимошенко на дебати

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Раніше Зеленський викликав Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Чинний президент прийняв умови свого головного опонента. 

У ЦВК наголошують, що теледебати за рахунок коштів Держбюджету проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Місцем їх проведення є місцезнаходження Національної суспільної телерадіокомпанії України. 

Разом з тим, кандидати мають право проведення передвиборної агітації в інших її формах за рахунок виборчого фонду. Проведення дебатів вважається передвиборчою агітацією, яка наразі заборонена, адже офіційно про проведення другого туру виборів у ЦВК не оголошували. Кандидатів закликали призупинити перемовини щодо дебатів.

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