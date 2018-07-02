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Существует риск, что судья не успеет рассмотреть дело Крысина до конца, - прокурор

НовостиОбщество    02.07.2018 - 14:39
Фото: Юрий Крисін (Косс Казимко)
Фото: Юрий Крисін (Косс Казимко)

Судья Любовь Леонтюк, которая ведет дело Крысина, с сентября идет на пенсию

Прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крисына о пытках активистов Евромайдана могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Любовь Леонтюк с сентября уходит на пенсию. Об этом Малашич заявила в заде суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Согласно закону, полномочия судьи прекращаются в случае достижения им пенсионного возраста",- сказала она.

Она заявила, что если до сентября дело не успеют рассмотреть, то слушание начнется с подготовительного заседания заново.

"Если дело не успеют рассмотреть, то все попытки в разумный срок рассмотреть производство до сентября могут сойти на нет. Мы принимаем все меры. Если не успеют до сентября, то уголовное производство отправляется на повторное автораспределение и определяет другого судью, рассматривающего данное производство с подготовительного", - добавила Малашич.

Она отметила, что пока не получила из СИЗО подтверждение плохого самочувствия Крысина.

"То, что у него было плохое самочувствие на одном из прошлых заседаний, пока не пвдтверджено", - резюмировала прокурор.

Отметим, в этом уголовном производстве Крысину инкриминируют похищение и пытки активистов Евромайдана в 2014 году, а также забрасывание светошумовыми гранатами баррикад на Прорезной 21 января того же года.

Как уже сообщалось, прокурор по делу Юрия Крысина Юлия Малашич заявила, что защита намерена затягивать зачитывания обвинительного акта в отношении Крысина.

Напомним, в Дарницком районном суде Киева сегодня, 2 июля, в очередной раз не зачитали обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса в деле о пытках, поскольку перенесли заседание из-за технических неполадок.

 

Защита будет предпринимать все действия, чтобы приговор Крысину объявлен не был, - прокурор Суд по делу о пытках активистов Майдана перенесли на 6 июля
Теги публикации: Майдан, пытки, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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