ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До +14 на заході та -8 на сході: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 08:00
До +14 на заході та -8 на сході: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +9

Погода в Україні сьогодні, 17 лютого, відзначиться суттєвим потеплінням на заході та півдні, а також нічними заморозками на сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у західних областях очікується до +10...+14 градусів вище нуля, у південних та центральних термометри покажуть від +6 до +9 градусів, а на сходу та півночі - від +3 до +7. Опадів сьогодні не прогнозують.

Уночі в східних областях прогнозують до -3...-8 градусів морозу. На решті території країни вночі температура коливатиметься від +4 до -3.

До +14 на заході та -8 на сході: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні вдень прогнозують температуру повітря від +7 до +9 градусів. Вночі термометри покажуть до -1 градуса. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду.

До +14 на заході та -8 на сході: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень. Прогнозувалося потепління на більшості території України, однак короткотривале. Вже в середині тижня країну охоплять дощі, та прийде похолодання.

Також РБК-Україна писало, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.

Погода на сьогодні: вночі похолодає до -10 Синоптики попередили про туман у Києві
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся