Денісова вимагає надати Сущенку медичну допомогу

Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Омбудсмен написала листа Москальковій

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою надати українському журналісту, політв'язню Роману Сущенку медичну допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

У листі український омбудсмен зазначила, що напередодні Сущенко повідомив про жахливі умови утримання в колонії: антисанітарію, цвіль, тарганів, щурів. Крім того, за словами родичів, у політв'язня нещодавно діагностовано артеріальну гіпертензію.

"Я терміново звернулася з листом до Уповноваженого з прав людини у Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно вжити заходів щодо забезпечення громадянина України Романа Сущенка належними умовами утримання та медичною допомогою", - написала Денісова.

Нагадаємо, Сущенко зателефонував своїм рідним з колонії у п'ятницю, 14 грудня. Він розповів, що лікарі поставили діагноз "артеріальна гіпертензія" та рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто.

"Через те, що у в'язниці в Утробіно немає необхідного обладнання, батька потрібно везти в інше місто і класти на стаціонар на тиждень. Імовірно, це вже буде після Нового року", - повідомила донька політв'язня Юлія Сущенко.

Кореспондента "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у РФ 30 вересня 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ журналіста вважають кадровим співробітником української розвідки. 4 червня 2018 року Сущенка засудили у РФ до 12 років тюрми.