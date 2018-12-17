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Денісова вимагає надати Сущенку медичну допомогу

Новини » Політика    17.12.2018 - 21:58
Денісова вимагає надати Сущенку медичну допомогу
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Омбудсмен написала листа Москальковій

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою надати українському журналісту, політв'язню Роману Сущенку медичну допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

У листі український омбудсмен зазначила, що напередодні Сущенко повідомив про  жахливі умови утримання в колонії: антисанітарію, цвіль, тарганів, щурів. Крім того, за словами родичів, у політв'язня нещодавно діагностовано артеріальну гіпертензію.

"Я терміново звернулася з листом до Уповноваженого з прав людини у Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно вжити заходів щодо забезпечення громадянина України Романа Сущенка належними умовами утримання та медичною допомогою", - написала Денісова. 

Денісова вимагає надати Сущенку медичну допомогу

Нагадаємо, Сущенко зателефонував своїм рідним з колонії у п'ятницю, 14 грудня. Він розповів, що лікарі поставили діагноз "артеріальна гіпертензія" та рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто.

"Через те, що у в'язниці в Утробіно немає необхідного обладнання, батька потрібно везти в інше місто і класти на стаціонар на тиждень. Імовірно, це вже буде після Нового року", - повідомила донька політв'язня Юлія Сущенко. 

Кореспондента "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у РФ 30 вересня 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ журналіста вважають кадровим співробітником української розвідки. 4 червня 2018 року Сущенка засудили у РФ до 12 років тюрми. 

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Новини України Роман СущенкоДенисоваполитзаключенные в РФ
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