Сущенка в лютому може відвідати український консул

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенка також може відвідати захисник Марк Фейгін

Незаконно засудженого в РФ українського журналіста Романа Сущенка на початку лютого може відвідати український консул або захисник Марк Фейгін. Про це заявив Марк Фейгін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

"Нагадую, що скоро, на початку лютого (субота, 9 лютого, - ред.) моєму підзахисному Роману Сущенку виповниться 50 років. Планується, що десь в ті дні у нього побуває або консул України в Москві, або я", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, 16 січня журналіст Роман Сущенко, що утримується в колонії в Кіровській області, вперше провів тривале побачення з дружиною і дочкою. Побачення тривало три дні і проходило в колонії в спеціальній кімнаті для тривалих побачень з ув'язненими.

РБК-Україна повідомляло, що лікарі поставили Сущенку діагноз "артеріальна гіпертензія" і рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто. 29 грудня Романа Сущенка помістили в карцер.

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що співробітники колонії змушують Сущенка прокидатися раніше всіх в'язнів - в 5 ранку і вилучають постільні приналежності.