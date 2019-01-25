ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сущенка в лютому може відвідати український консул

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 16:17
Сущенка в лютому може відвідати український консул
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенка також може відвідати захисник Марк Фейгін

Незаконно засудженого в РФ українського журналіста Романа Сущенка на початку лютого може відвідати український консул або захисник Марк Фейгін. Про це заявив Марк Фейгін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

"Нагадую, що скоро, на початку лютого (субота, 9 лютого, - ред.) моєму підзахисному Роману Сущенку виповниться 50 років. Планується, що десь в ті дні у нього побуває або консул України в Москві, або я", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, 16 січня журналіст Роман Сущенко, що утримується в колонії в Кіровській області, вперше провів тривале побачення з дружиною і дочкою. Побачення тривало три дні і проходило в колонії в спеціальній кімнаті для тривалих побачень з ув'язненими.

РБК-Україна повідомляло, що лікарі поставили Сущенку діагноз "артеріальна гіпертензія" і рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто. 29 грудня Романа Сущенка помістили в карцер.

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що співробітники колонії змушують Сущенка прокидатися раніше всіх в'язнів - в 5 ранку і вилучають постільні приналежності.

"Суд" в окупованому Криму не звільнив достроково Балуха В анексованому Криму почався "суд" у справі Балуха
Новини України Роман Сущенкоконсулполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся