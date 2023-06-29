Суровикина сливают. Куда исчез "генерал Армагеддон" и повлияют ли разборки в РФ на войну

Кто такой Сергей Суровикин

Сергей Суровикин - российский военачальник, главнокомандующий Воздушно-космических сил. За применение тактики ковровых бомбардировок в Сирии за ним закрепилось прозвище "генерал Армагеддон".

В октябре 2022 года возглавил оккупационную группировку российских войск в Украине. При нем начались регулярные удары по объектам энергетики.

На этой должности он пробыл до января 2023 года, после чего ее занял начальник Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал заместителем. Тогда кадровую ротацию объясняли повышением уровня руководства так называемой "специальной военной операцией" и расширением масштабов задач.

Генерал под арестом?

Первыми обратили внимание на его исчезновение прокремлевские "военкоры". В частности, по данным Telegram-канала "Рыбарь", после мятежа наемников "Вагнера" генерал находится на допросах.

Позже пропагандист Владимир Романов сообщил, что его якобы еще 25 июня (на следующий день после мятежа) забрали в московское СИЗО "Лефортово". Издание The Moscow Times со ссылкой на источники в минобороны РФ подтвердило информацию об аресте.

Сообщалось, что арест Суровикина связан с тем, что тот занял сторону Евгения Пригожина. Хотя он был одним из генералов, которые записывали обращение к "вагнеровцам" с призывом остановиться. Но не исключено, что он мог негласно саботировать приказы по противодействию мятежу.

"Там история с ним была не "ок". Для власти. Больше ничего не могу говорить", - отметил источник.

Фото: у Сергея Суровикина могут быть проблемы с кремлевскими властями (росСМИ)

По данным главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, Суровикин три дня не выходит на связь с семьей, но при этом его нет в "Лефортово". Кроме того, якобы уволен его зам Алексей Юдин, но тот уже заявил, что находится в отпуске.

В то же время другие Z-каналы утверждали, что сообщения об аресте не соответствуют действительности. Однако среди военного руководства идут проверки тех, у кого были связи с Пригожиным.

Отметим, как пишет российский "Центр Досье", Суровикин был почетным членом "Вагнера" с 2017 года, как и еще более 30 генералов и чиновников. Ему выдали личный жетон ЧВК под номером М-3744.

Сегодня вопросы о генерале задавали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он порекомендовал обращаться в министерство обороны.

"Здесь мне нечего добавить к тому, что я уже сказал по этой теме", - отметил он на уточняющий вопрос о том, где сейчас находится Суровикин.

Тем временем Telegram-канал Baza пообщался с его дочерью. Она утверждает, что с генералом якобы все порядке, никто его не арестовывал и находится он на рабочем месте. Она также напомнила, что Суровикин и ранее не каждый день появлялся в СМИ. Его жена отказалась комментировать слухи о задержании.

Что об этом знают на Западе

Как пишет The New York Times, Суровикин заранее знал о планах Пригожина устроить мятеж. Сейчас же американская разведка пытается выяснить, помогал ли он реализовать задуманное.

По словам американских официальных лиц, есть признаки того, что российские генералы поддерживали попытку Пригожина "свергнуть" министра обороны Сергея Шойгу. Однако на данный момент, по мнению аналитиков, Владимир Путина намерен свалить всю вину на главаря ЧВК "Вагнера". В то же время союз Суровикина и Пригожина может объяснить, почему последний до сих пор жив, несмотря на мятеж и захват Ростова, пишет издание.

О планах Пригожина могли знать и российские спецслужбы. Как отмечает CNN со ссылкой на сотрудника европейской разведки, вполне вероятно, что они не говорили об этом, чтобы помочь "вагнеровцам".

Сегодня информацию о задержании со ссылкой на трех источников подтвердили в Financial Times.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - пишет издание.

Впрочем, пока не понятно, обвиняют ли российского генерала в пособничестве Пригожину, либо его задержали для допроса.

Bloomberg тоже со ссылкой на источники утверждает, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры. Сейчас он якобы содержится в отдельном месте, но не в тюрьме.

Минобороны сливает Суровикина

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть арест Суровикина. Но если это правда, то удивляться не стоит.

"Дело в том, что Суровикин - это не просто близкий к Пригожину генерал. Он должен был заменить Шойгу на посту министра обороны, его к этому готовили. Как и генерала Михаила Мизинцева ("мясник Мариуполя", - ред.) вместо начальника Генштаба Герасимова", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фото: ФСБ работала над заменой Сергея Шойгу на Сергея Суровикина (kremlin.ru)

По его словам, Суровикин и Мизинцев являются карманными генералами ФСБ, несмотря на то, что находятся в министерстве обороны.

"Неудивительно, что Суровикин мог общаться с Пригожиным. У них был общий язык, потому что ЧВК "Вагнера" - это фактически силовой филиал ФСБ, который создавался на рубеже 2012/2013 годов как конкурент частным военным компаниям минобороны. Как мы видим, это был достаточно успешный проект", - рассказал эксперт.

Он также подчеркивает, что российские силовые структуры - минобороны, ФСБ, ГРУ или внешняя разведка - не являются монолитными, в каждой из них есть свои группы влияния и кулуарные баталии. И группа Пригожина-Суровикина-Мизинцева вместе с еще одним претендентом на пост министра обороны Алексеем Дюминым (бывший телохранитель Путина, сейчас губернатор Тульской области) и основателем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным играет именно за ФСБ-шную башню.

"Какой цели пыталась добиться эта группа? Настолько амбициозной, что об этом не думали даже во времена КГБ, а именно - взять под контроль министерство обороны и Генштаб, поставив там своих людей. Они не смогли это сделать путем постоянной дискредитации Шойгу и Герасимова, и было решено действовать уже силовым методом через мятеж", - добавил Коваленко.

В украинской разведке подтверждают, что между ФСБ и министерством обороны разразилась настоящая война, которая сейчас заходит в активную фазу. По словам представителя ГУР Андрея Черняка, в результате этой войны будет физическое уничтожение представителей конкурирующих сторон.

Российская верхушка уже понимает, что Путин ослаб и не способен поддерживать баланс между башнями Кремля. Поэтому очевидно, что это возможность для ФСБ и минобороны наконец-то одержать политическую победу, отметил он в комментарии РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что минобороны России дождалось удобного момента, чтобы сознательно слить Суровикина.

"Он ведь больше ФСБ-шник, чем генерал. Он всегда работал под ее колпаком и именно ей обязан своей стремительной карьерой. А утечка информации о том, что он мог быть причастен к мятежу, подтверждает слив Суровикина, который был ФСБ-шником в структуре минобороны и влиял на принимаемые решение. И если подтвердится еще и арест, то можно делать вывод об усилении противостояния в целом между российскими силовиками", - рассказал он изданию.

Кейс Суровикина уже не получится замять и спустить на тормозах. В ближайшее время в России развернется охота на ведьм и зачистка с устранением неугодных с обеих сторон. И все это следует рассматривать в комплексе как процесс, направленный на отстранение Путина от власти.

"Силовые ведомства продолжат соперничать за то, чтобы расставлять нужных людей на разные должности. Поэтому я думаю, что Суровикин - это только начало", - добавил эксперт.

Кто станет жертвой путинских чисток

Российские паблики сообщают, что мятеж Пригожина стал поводом для масштабных чисток в вооруженных силах РФ и краш-тестом на лояльность для министерства обороны.

По данным Telegram-канала "Рыбарь", следователи уже несколько дней отрабатывают руководство органов военного управления и командиров частей. В том числе из-за нерешительности в подавлении мятежа. И начальник Генштаба Валерий Герасимов сохраняет пост лишь формально, при этом якобы не имея отношения к вопросам, связанным со "специальной военной операцией" в Украине.

Фото: Суровикин может быть первой, но не единственной жертвой путинских чисток (kremlin.ru)

А Financial Times со ссылкой на собеседников в московской элите пишет, что Владимир Путин начал чистки в верхах служб безопасности и пытается подавить сопротивление критиков, навести порядок и восстановить авторитет после первой за 30 лет попытки государственного переворота.

"Путин знал о (планах мятежа Пригожина, - ред.) заранее, как мы понимаем, и потому мог несколько подготовиться. Он мог увидеть, кто что делал в тот день. И сейчас занимается чисткой", - рассказал FT западный чиновник и предположил, что вслед за Суровикиным могут быть арестованы и другие военачальники.

Эксперт Александр Коваленко связывает желание ФСБ поскорее установить контроль над министерством обороны с опасением по-настоящему масштабных чисток после военного поражения в Украине.

"Война заканчивается, и заканчивается не в пользу российских оккупантов. После того, как будут освобождены все украинские территории, начнутся уже массовые чистки, будут выяснять, почему они не смогли победить. Собственно, поэтому ФСБ пытается получить контроль над структурами, которые будут заниматься чистками, а не стать в перспективе жертвой. Но они поставили на Пригожина, и у них не получилось", - отметил он в беседе с изданием.

По его словам, если подтвердится арест Суровикина, то похожая судьба может ожидать тех же карманных генералов Мизинцева, Дюмина, а также некоторых пропагандистов и "военкоров", которые поддерживали ЧВК.

Как все это может повлиять на войну в Украине

Александр Мусиенко уверен, что чистки и скандалы негативно повлияют на оккупантов в Украине. Во-первых, верхушка вынуждена больше заниматься внутренними вопросами, а во-вторых, замена генералов и командования в любом случае не сказывается хорошо на управлении войсками.

"В-третьих, мы впервые в истории России будем наблюдать усиление силового крыла минобороны, а не ФСБ. И ФСБ-шникам это будет не нравиться, они будут входить в конфликтные ситуации и делать так, чтобы минобороны терпело неудачи в Украине. Подставлять разными способами", - считает он.

Эксперт Александр Коваленко менее оптимистичен и подчеркивает, что пока внутренние события в России не относятся к зоне боевых действий.

"Все это не влияет на систему управления, не влияет на систему обеспечения, не влияет на ход событий в зоне боевых действий. Разве что как частично деморализующий и демотивирующий фактор, может влиять. Но на сегодняшнем уровне глобального эффекта не будет", - добавил он в комментарии РБК-Украина.