В России война между ФСБ и Минобороны. Будут уничтожения конкурирующих сторон, - ГУР

Война между силовиками - ФСБ и Министерством обороны России - входит в активную фазу. Поэтому не исключены физические уничтожения в результате этого противостояния.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ГУР МО Андрей Черняк.

"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон", - сказал Черняк.

Как рассказал представитель ГУР, в российской "верхушке" уже понимают, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Сейчас они пытаются получить себе власть.

"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу", - отметил Черник.

Что же касается Пригожина и перебазирования части "вагнеровцев" в Беларусь - то украинская разведка пока на сегодняшний день не видит угрозы для Украины, акцентировал собеседник.

"Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси - это для подготовки "вагнеровцев". Но у нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси", - подытожил Черняк.

Конфликт между Минобороны РФ и ФСБ

Напомним, что информация о конфликте и своеобразном соревновании между Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством обороны РФ продолжается уже давно. И сейчас одной из причин этого противостояния является война, которую развязала Россия против Украины и теперь пытается удержать свои позиции на фоне контрнаступления ВСУ.

Свидетельством этих баталий стала, в частности, "утечка" в сеть секретных документов Пентагона. Где среди прочего говорилось, что между ФСБ и Минобороны есть конфликт из-за сокрытия правдивой информации о потерях россиян на поле боя.

Внутренняя борьба между российскими ведомствами, ответственными за разные аспекты войны, явилась одной из причин того, почему Кремль от "Киева за три дня" до более чем года полномасштабной войны не смог обеспечить себе победы на поле боя.

Путин начал "чистки" после мятежа в РФ

Более того, ситуацию обострил владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который вместе со своими наемниками в прошлую субботу устроил мятеж в России.

Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную вражду, в умышленном ударе по "вагнеровцам" и объявил так называемый "марш справедливости", заявляя, что дойдет до Москвы и "разберется" не только из Шойгу, но и главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Впрочем, хотя этот "марш" Пригожина не продержался больше дня. Но он оказал большое влияние на авторитет кремлевской власти. Поскольку стало очевидным, что путинская "верхушка" не смогла должным образом среагировать, что позволило "вагнеровцам" достаточно продвинуться вплоть до Московской области.

Теперь же, когда якобы Путину удалось "замять" ситуацию, в СМИ пишут, что диктатор стал заниматься "чисткой" военного руководства. Якобы после мятежа Пригожина уже задержан российский генерал Сергей Суровикин. При этом источники Financial Times сообщили, что на этом история с задержаниями не закончится.

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