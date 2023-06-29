Суровікіна зливають. Куди зник "генерал Армагеддон" і чи вплинуть розбірки в РФ на війну

Хто такий Сергій Суровікін

Сергій Суровікін - російський воєначальник, головнокомандувач Повітряно-космічних сил. За застосування тактики килимових бомбардувань у Сирії за ним закріпилося прізвисько "генерал Армагеддон".

У жовтні 2022 року очолив окупаційне угруповання російських військ в Україні. Саме за нього почалися регулярні удари по об'єктах енергетики.

На цій посаді він пробув до січня 2023 року, після чого її обійняв начальник Генштабу Валерій Герасимов, а Суровікін став заступником. Тоді кадрову ротацію пояснювали підвищенням рівня керівництва так званою "спеціальною військовою операцією" та розширенням масштабів завдань.

Генерал під арештом?

Першими звернули увагу на його зникнення прокремлівські "воєнкори". Зокрема, за даними Telegram-каналу "Рибар", після заколоту найманців "Вагнера" генерал перебуває на допитах.

Пізніше пропагандист Володимир Романов повідомив, що його нібито ще 25 червня (наступного дня після заколоту) забрали до московського СІЗО "Лефортово". Видання The Moscow Times з посиланням на джерела в міноборони РФ підтвердило інформацію про арешт.

Повідомлялося, що арешт Суровікіна пов'язаний з тим, що той зайняв бік Євгена Пригожина. Хоча він був одним із генералів, які записували звернення до "вагнерівців" із закликом зупинитися. Але не виключено, що він міг негласно саботувати накази щодо протидії заколоту.

"Там історія з ним була не "ок". Для влади. Більше нічого не можу говорити", - зазначило джерело.

Фото: у Сергія Суровікіна можуть бути проблеми з кремлівською владою (росЗМІ)

За даними головреда "Еха Москви" Олексія Венедиктова, Суровікін три дні не виходить на зв'язок із сім'єю, але при цьому його немає в "Лефортово". Крім того, нібито звільнено його заступника Олексія Юдіна, але той уже заявив, що перебуває у відпустці.

Натомість інші Z-канали стверджували, що повідомлення про арешт не відповідають дійсності. Однак серед військового керівництва йдуть перевірки тих, хто мав зв'язки з Пригожиним.

Зазначимо, як пише російський "Центр Досьє", Суровікін був почесним членом "Вагнера" з 2017 року, як і ще понад 30 генералів та чиновників. Йому видали особистий жетон ПВК під номером М-3744.

Сьогодні питання про генерала ставили прес-секретарю президента РФ Дмитру Пєскову. Він порадив звертатися до міністерства оборони.

"Тут мені нема чого додати до того, що я вже сказав на цю тему", - зазначив він на уточнююче питання про те, де зараз знаходиться Суровікін.

Тим часом Telegram-канал Baza поспілкувався із його дочкою. Вона стверджує, що з генералом нібито все гаразд, ніхто його не заарештовував і перебуває він на робочому місці. Вона також нагадала, що Суровікін і раніше не щодня з'являвся у ЗМІ. Його дружина відмовилася коментувати чутки про затримання.

Що про це знають на Заході

Як пише The New York Times, Суровікін наперед знав про плани Пригожина влаштувати заколот. Зараз американська розвідка намагається з'ясувати, чи допомагав він реалізувати задумане.

За словами американських офіційних осіб, є ознаки того, що російські генерали підтримували спробу Пригожина "повалити" міністра оборони Сергія Шойгу. Однак на даний момент, на думку аналітиків, Володимир Путіна має намір звалити всю провину на ватажка ПВК "Вагнера". Водночас союз Суровікіна та Пригожина може пояснити, чому останній досі живий, незважаючи на заколот та захоплення Ростова, пише видання.

Про плани Пригожина могли знати і російські спецслужби. Як зазначає CNN із посиланням на співробітника європейської розвідки, цілком імовірно, що вони не говорили про це, щоб допомогти "вагнерівцям".

Сьогодні інформацію про затримання з посиланням на три джерела підтвердили у Financial Times.

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень упродовж кількох днів. Його затримали", - пише видання.

Утім, поки що не зрозуміло, чи звинувачують російського генерала у пособництві Пригожину, чи його затримали для допиту.

Bloomberg також із посиланням на джерела стверджує, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори. Наразі він нібито утримується в окремому місці, але не у в'язниці.

Міноборони зливає Суровікіна

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що поки що не можна ані підтвердити, ані спростувати арешт Суровікіна. Але якщо це правда, то дивуватися не варто.

"Справа в тому, що Суровікін - це не просто близький до Пригожина генерал. Він мав замінити Шойгу на посаді міністра оборони, його до цього готували. Як і генерала Михайла Мізінцева ("м'ясник Маріуполя", - ред.) замість начальника Генштабу Герасимова", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Фото: ФСБ працювала над заміною Сергія Шойгу на Сергія Суровікіна (kremlin.ru)

За його словами, Суровікін та Мізинцев є кишеньковими генералами ФСБ, незважаючи на те, що перебувають у міністерстві оборони.

"Не дивно, що Суровікін міг спілкуватися з Пригожиним. У них була спільна мова, тому що ПВК "Вагнера" - це фактично силова філія ФСБ, яка створювалася на рубежі 2012/2013 років як конкурент приватним військовим компаніям міноборони. Як ми бачимо, це був достатньо успішний проект", - розповів експерт.

Він також наголошує, що російські силові структури - міноборони, ФСБ, ГРУ чи зовнішня розвідка - не є монолітними, у кожній з них є свої групи впливу та кулуарні баталії. І група Пригожина-Суровікіна-Мізинцева разом із ще одним претендентом на пост міністра оборони Олексієм Дюміним (колишній охоронець Путіна, зараз губернатор Тульської області) та засновником ПВК "Вагнера" Дмитром Уткіним грає саме за ФСБ-шну вежу.

"Якої мети намагалася досягти ця група? Настільки амбітної, що про це не думали навіть за часів КДБ, а саме - взяти під контроль міністерство оборони та Генштаб, поставивши там своїх людей. Вони не змогли це зробити шляхом постійної дискредитації Шойгу та Герасимова, і було вирішено діяти вже силовим методом через заколот", - додав Коваленко.

В українській розвідці підтверджують, що між ФСБ та міністерством оборони вибухнула справжня війна, яка зараз заходить в активну фазу. За словами представника ГУР Андрія Черняка, внаслідок цієї війни буде фізичне знищення представників конкуруючих сторін.

Російська верхівка вже розуміє, що Путін ослаб і не здатний підтримувати баланс між вежами Кремля. Тому очевидно, що це можливість для ФСБ і міноборони нарешті здобути політичну перемогу, зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що міноборони Росії дочекалося зручного моменту, щоб свідомо злити Суровікіна.

"Адже він більше ФСБ-шник, ніж генерал. Він завжди працював під її ковпаком і саме їй зобов'язаний своєю стрімкою кар'єрою. А витік інформації про те, що він міг бути причетний до заколоту, підтверджує злив Суровікіна, який був ФСБ-шником у структурі міноборони і впливав на рішення, що приймаються. І якщо підтвердиться ще й арешт, то можна робити висновок про посилення протистояння загалом між російськими силовиками", - розповів він виданню.

Кейс Суровікіна вже не вийде зам'яти і спустити на гальмах. Найближчим часом у Росії розгорнеться полювання на відьом та зачистка з усуненням неугодних з обох боків. І все це слід розглядати у комплексі як процес, спрямований на усунення Путіна від влади.

"Силові відомства продовжать змагатися за те, щоб розставляти потрібних людей на різні посади. Тому я думаю, що Суровікін - це лише початок", - додав експерт.

Хто стане жертвою путінських чисток

Російські паблики повідомляють, що заколот Пригожина став приводом для масштабних чисток у збройних силах РФ і краш-тестом на лояльність для міністерства оборони.

За даними Telegram-каналу "Рибар", слідчі вже кілька днів відпрацьовують керівництво органів військового управління та командирів частин. У тому числі через нерішучість у придушенні заколоту. Начальник Генштабу Валерій Герасимов зберігає посаду лише формально, при цьому нібито не маючи відношення до питань, пов'язаних із "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Фото: Суровікін може бути першою, але не єдиною жертвою путінських чисток (kremlin.ru)

А Financial Times з посиланням на співрозмовників у московській еліті пише, що Володимир Путін почав чистки у верхах служб безпеки та намагається придушити спротив критиків, навести лад і відновити авторитет після першої за 30 років спроби державного перевороту.

"Путін знав про (плани заколоту Пригожина, - ред.) заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг дещо підготуватися. Він міг побачити, хто що робив того дня. І зараз займається чисткою", - розповів FT західний чиновник і припустив, що за Суровікіним можуть бути заарештовані й інші воєначальники.

Експерт Олександр Коваленко пов'язує бажання ФСБ скоріше встановити контроль над міністерством оборони із побоюванням по-справжньому масштабних чисток після військової поразки в Україні.

"Війна закінчується, і закінчується не на користь російських окупантів. Після того, як буде звільнено всі українські території, почнуться вже масові чистки, з'ясовуватимуть, чому вони не змогли перемогти. Власне, тому ФСБ намагається отримати контроль над структурами, які займатимуться чистками, а не стати в перспективі жертвою. Але вони поставили на Пригожина, і в них не вийшло", - зазначив він у розмові з виданням.

За його словами, якщо підтвердиться арешт Суровікіна, то схожа доля може чекати на тих самих кишенькових генералів Мізінцева, Дюміна, а також на деяких пропагандистів і "воєнкорів", які підтримували ПВК.

Як все це може вплинути на війну в Україні

Олександр Мусієнко впевнений, що чистки та скандали негативно вплинуть на окупантів в Україні. По-перше, верхівка змушена більше займатися внутрішніми питаннями, а по-друге, заміна генералів та командування в жодному разі не позначається добре на управлінні військами.

"По-третє, ми вперше в історії Росії спостерігатимемо посилення силового крила міноборони, а не ФСБ. І ФСБ-шникам це не подобатиметься, вони входитимуть у конфліктні ситуації і робитимуть так, щоб міноборони зазнавало невдач в Україні. Підставлятимуть різними способами ", - вважає він.

Експерт Олександр Коваленко менш оптимістичний і наголошує, що поки що внутрішні події в Росії не відносятьс ядо зони бойових дій.

"Все це не впливає на систему управління, не впливає на систему забезпечення, не впливає на перебіг подій у зоні бойових дій. Хіба що як частково деморалізуючий та демотивуючий фактор може впливати. Але на сьогоднішньому рівні глобального ефекту не буде", - додав він у коментарі РБК-Україна.