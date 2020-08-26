Суркіси відзначили перші успіхи Луческу в "Динамо"

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс і почесний член УЄФА Григорій Суркіс відзначили успіхи Мірчі Луческу на посту тренера "Динамо" і привітали клуб з перемогою у Суперкубку України. Однак, за їх словами, справжньою великою перемогою для "Динамо" стане вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба "Динамо".

"Перш за все, будемо зваженими. Це перший крок до можливих майбутніх перемог, до повернення переможної ходи нашого славетного клубу. Тоді ми будемо говорити, що це не "маленький тортик", а ласощі, які всі вболівальники зможуть відчувати кожен матч", - зазначив Григорій Суркис.

За його словами, деякі гравці відновлюють свої уміння, за які, власне, їх і запрошували в команду.

"Подивіться на Родрігеса. Подивіться на Соля, вихід якого замість Супряги викликав подив у багатьох шанувальників "Динамо". Але, мабуть, це не тільки інтуїція, але і стратегічне мислення нашого коуча, який знає, як потрібно грати команді, яким чином вимірювати терпіння", - акцентував увагу почесний член УЄФА.

Він також порадив "не піддаватися емоціям, а натішившись успіхом, очікувати повернення гравців, які можуть по праву оскаржувати своє місце в складі".

"Адже потрібно враховувати, що команда грала без 6-7 гравців основного складу і з абсолютно новою лінією оборони - тільки Караваєв іноді виходив на позиції лівого захисника. Для Кендзьори роль правого центрального захисника - нова, Сирота провів лише кілька матчів в основному складі. Думаю, Містер знає, що потрібно зробити, щоб налаштувати команду на перемогу, які надихнуть хлопців. Безумовно, вони вірять тренеру, почали інакше працювати, інакше мислити, інакше виглядають тактично. Одним словом, це тільки початок", - підсумував він.

Своєю чергою, Ігор Суркіс, звертаючись до команди, також відзначив, що з приходом Луческу гравці вийшли на якісно новий рівень й побажав їм не зупинятися на досягнутому.

"Але ви не повинні зупинятися, ви повинні йти далі. Коли я представляв Містера, я сказав вам, що якщо ви його будете слухати й старанно працювати, то у вас будуть великі перемоги. Я вважаю, що сьогодні ви зробили перший маленький крок до цих перемог. Поаплодуймо нашому головному тренеру", - сказав він.

Нагадаємо, 25 серпня "Динамо" під керівництвом Луческу обіграло "Шахтар" у Суперкубку України з рахунком 3:1. Це була перша гра наставника киян Мірчі Луческу проти колишньої команди.

До нинішнього розіграшу трофею суперники підходили з однаковими показниками - по 8 перемог у турнірі. Тепер на рахунку киян дев'ять Суперкубків.

Крім того, для "біло-синіх" трофей став 36 з моменту незалежності України. За цим показником "Динамо" на один обійшов "Шахтар".