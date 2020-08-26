Шахтар - Динамо 1-3: відео голів та огляд матчу за Суперкубок України

Фото: "Динамо" - володар Суперкубка України 2020 (twitter.com/DynamoKyiv)

Перший трофей Мірчі Луческу на чолі киян

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів матчу за Суперкубок України-2020 року, який відбувся між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо". Це була перша гра наставника киян Мірчі Луческу проти колишньої команди.

"Гірники" активніше почали матч, відразу взявши м'яч під свій контроль, але рахунок вдалося відкрити саме киянам. Сидорчук подав на лінію воротарської, а де Пена, який вбігав, головою спрямував м'яч у сітку. За 11 хвилин номінальним гостям вдалося подвоїти свою перевагу: Родрігес з-за меж штрафного закинув м'яч у дальню дев'ятку.

До перерви підопічним Луїша Каштру вдалося скоротити різницю в рахунку: на 37 хвилині Жуніор Мораес забив у ворота своєї колишньої команди. Зі старту другої половини малюнок гри особливо не змінився - футболісти "Шахтаря" володіли територіальною перевагою, але відігратися їм не вдалося. Натомість Фран Соль на 83 хвилині із меж воротарського майданчика пробив точно головою по порожніх воротах.

У час, що залишився "гірники" не залишали спроб врятувати матч, а наставник "Шахтаря" пішов ва-банк, змінивши центральних захисників на атакувальних гравців, проте результату це не дало. У підсумку перемога "Динамо" - 3:1.

"Біло-сині" завойовують дев'ятий в історії Суперкубок України і перший під керівництвом Мірчі Луческу.