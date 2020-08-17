У Суркісів спростували звинувачення Малюськи у справі депозитів в ПриватБанку

Фото: відділення Приватбанку (РБК-Україна)

Компанії мають намір звернутися до суду з вимогою спростування недостовірної інформації

Поширена міністром юстиції Денисом Малюськой інформація про нібито маніпуляції в судовому процесі за позовом компаній Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP про порядок виконання рішення Печерського районного суду Києва від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати депозити цих компаній, не відповідає дійсності. Інформація є брехливою і спрямованої на штучну політизацію цього судового процесу, а також призначена для створення тиску на суд.

Про це повідомляє прес-служба компаній.

"Наведений у публікації перелік нібито маніпуляцій в судовому процесі не підтверджений жодним належним процесуальним документом і є нічим іншим, як особистою думкою і враженням Д. Малюськи. Поширення такої думки, наприклад, експертом неурядової організації не являє загрози для незалежності та неупередженості судового процесу. Разом з тим, поширення такої думки Міністром юстиції є прямим сигналом на адресу суду про те, що позивач повинен програти суперечку, що є неприйнятним в демократичній і правовій державі", - йдеться в заяві.

Як відомо, у своїй публікації міністр повідомив, що ПриватБанк не може обслуговувати депозити компаній у зв'язку з тим, що їх не існує, оскільки ось уже понад три роки діє заборона Центробанку Республіки Кіпр на припинення даних депозитів.

"Більше того, Окружним судом м. Нікосія (Республіка Кіпр) видано безстрокову заборону, що діє по всьому світу, яка забороняє списувати або іншим чином припиняти дію таких депозитів. Отже, якщо депозитів не існує, то зі слів Д. Малюськи створюються всі підстави для обґрунтованого припущення про те, що вище керівництво ПриватБанку, Мінфіну, НБУ та ряду інших державних органів у 2017 році вчинили низку злочинів за законодавством Республіки Кіпр. Крім того, такими діями фактично не визнається рішення суду держави, члена Європейського Союзу. Відверта політизація судових спорів з компаніями-нерезидентами з боку вищих посадових осіб України створює додаткові реальні ризики для держави в міжнародних юрисдикційних органах, про що існує безліч прецедентів на практиці. У зв'язку з цим, прагнення одного чиновника до самопіару при використанні владних повноважень в підсумку може призвести до додаткових майнових втрат для держави в цьому або наступному політичному циклі", - додають в прес-службі.

Компанії також нагадують, що зареєстровані за законодавством Великобританії, держави з одними з найвищих стандартів прозорості капіталу та ведення бізнесу.

"Цікаво, що Компанії були позбавлені своїх коштів у ПриватБанку не порушивши жодного закону або якоїсь іншої держави. При цьому реальним мотивом такого позбавлення були злочинні та корисливі інтереси вищих посадовців з попереднього політичного циклу, у тому числі вищого керівництва НБУ, про що існує маса публікацій у відкритому доступі. Тому, фрагментарний та упереджений характер коментованої публікації Д. Малюськи викликає відверте здивування, адже якщо спір з якихось причин дійсно зацікавив Міністра юстиції України, то закономірним виглядає активізація розслідування злочинних дій щодо позбавлення Компаній їхніх коштів", - йдеться в заяві.

У заяві також наголошується, що "судовий розгляд виглядає, як спроба замести сліди зазначених злочинних дій вищих посадових осіб попереднього політичного циклу, у тому числі вищого керівництва НБУ. Це питання може зацікавити найбільшу фракцію парламенту України, підтримавши кандидатуру Дениса Малюськи на займану посаду".

Своєю чергою, компанії мають намір звернутися до суду з вимогою спростування недостовірної інформації, поширеної міністром, а також захисту ділової репутації компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поширена американським виданням Chicago morning star інформація про те, що нібито деякі іноземні компанії, діяльність яких пов'язують з родиною Суркісів, причетні до виведення коштів з "Приватбанку", не відповідає дійсності, є брехливою та відвертою фальсифікацією фактів.