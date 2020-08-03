Адвокат спростував причетність Суркісів до виведення коштів з "ПриватБанку"

Фото: "ПриватБанк" (РБК-Україна)

За його словами, наведені аргументи базуються на недостовірних даних

Поширена американським виданням Chicago morning star інформація про те, що нібито деякі іноземні компанії, діяльність яких пов'язують з сім'єю Суркісів, причетні до виведення коштів з "ПриватБанку", не відповідає дійсності, є брехливою і відвертою фальсифікацією фактів.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив адвокат Віктор Борух.

"Твердження про те, що ці компанії самостійно або в інтересах Григорія та Ігоря Суркісів виводили кошти з "ПриватБанку", є абсолютною брехнею і черговим прикладом брудної інформаційної кампанії проти них", - підкреслив адвокат, що представляє інтереси компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments LLP.

За його словами, наведені аргументи базуються на недостовірних даних, не підтверджених жодним офіційним документом.

"Ніяких офіційних запитів від Kroll чи інших уповноважених осіб на адресу компанії не надходило. Маніпулятивні і брехливі твердження спрямовані на дискредитацію наших компаній", - зазначив Борух.

За його словами, дане "видання є маловідомим і другорядним, і жодне авторитетне ЗМІ як в США, так і інших країнах, цю інформацію не повідомляло і не коментувало", проте значна кількість українських ЗМІ поширили аналогічне повідомлення з посиланням саме на цю публікацію.

"Правомірність вимог компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP підтверджено на підставі рішень як українських, так і іноземних судів, що вступили в законну силу", - підкреслив адвокат, звернувшись до ЗМІ з проханням надалі утримуватися від поширення недостовірної інформації.

Борух також повідомив, що прийнято рішення невідкладно звернутися до суду з вимогою спростування даної інформації та захисту ділової репутації.

Нагадаємо, Chicago morning star в статті від 31 липня, посилаючись на нібито фрагмент із доповіді Kroll, стверджувало, що в період з 2008-го по 2010 рік компанії Суркісів отримали кредити від кіпрської філії "ПриватБанку" на загальну суму $ 361 млн.