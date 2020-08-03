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Суркіс заявив про готовність продати "Динамо"

Автор: Вера Олейник

Але поки немає охочих

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб. Але він жодного разу не отримував пропозицій про покупку.

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Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Я стверджую, що з 1996 року не було жодної пропозиції про покупку клубу. Всі говорять: "Треба продати". Я готовий. Розглядаю пропозиції. Не знаю як діти мого брата, але мої - точно не хочуть, щоб я залишив їм таке навантаження. Я люблю футбол, мною керує тільки це, а гроші - на десятому місці. Мені важливі результати", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, 23 липня "Динамо" призначило новим головним тренером команди румунського фахівця Мірча Луческу. Контракт підписаний на два роки, з опцією продовження ще на сезон.

Ультрас киян негативно поставилися до цього призначення, оскільки наставник протягом 12 сезонів очолював принципового суперника "біло-синіх" - донецький "Шахтар".

За чотири дні після призначення румунські ЗМІ розтиражували інформацію про відхід Луческу з "Динамо, привівши слова самого тренера про неможливість роботи через напружені відносини з київськими фанатами.

Однак згодом президент динамівців Ігор Суркіс заявив, що румунський фахівець залишається на свої посаді.

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