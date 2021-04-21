Суркіс: створення Суперліги руйнує європейський і світовий футбольний правопорядок

"Я розглядаю це як черговий шантаж дюжини клубів. Поки це дюжина клубів. Я це розглядаю як проект, який раптом напередодні засідання виконкому і Конгресу УЄФА повинен був поставити, якщо не паркан, то, як мінімум, перешкоду для того, щоб члени виконкому УЄФА не винесли на конгрес затвердження нового формату Ліги чемпіонів починаючи з 2024 року", - заявив Суркіс.

На уточнююче запитання, чому проект не має перспектив, Суркіс звернув увагу на реакцію вболівальників та відмову брати участь у проекту низки топових клубів.

"Наприклад, "Ліверпуля". 3 мільйони вболівальників відмовилися від спілкування у Твіттері. Вболівальники "Челсі" виступили із заявою. Реакція таких клубів, як "Боруссія" Дортмунд і "Баварія", не підтримали цей проект. "Порту" відмовився приєднатися до цього проекту. Треба просто орієнтуватися по відгуках в Інтернеті футбольної спільноти", - додав він.

На його думку, цілком очевидно, що цей проект ставить під сумнів сприйняття стрункої системи побудови світового та європейського футболу. Крім того, проект не підтримують національні асоціації.

"Я задаю сам собі питання і можу сам на нього відповісти. Якщо національні асоціації не підтримують свої клуби в рамках і прагненнях створити щось подібне окремому турніру? А як же англійські клуби, які увійшли або бажають брати участь в Суперлізі, як же вони будуть брати участь в чемпіонаті Англії, якщо національна асоціація вже говорить їм ні і повністю підтримує в цьому УЄФА? Те ж саме можна говорити про Іспанію, Італію Клуби Франції, яким залишили два місця, не увійшли до складу засновників", - заявив Григорій Суркіс.

Національні асоціації висловили свою думку про те, що цей турнір не може замінити струнку систему, вибудувану за багато років УЄФА і ФІФА, і це абсолютно органічно.

"Я переконаний в тому, що практика останніх двох років, сезонів-2019/20, 2020/21, коли наш світ спіткала катастрофа з Covid, УЄФА в цей час продемонстрував, що ця організація має можливості і робить все, щоб долати перешкоди і проводити чудові за своїм статусом змагання. Ми стоїмо на порозі фінальної частини Євро-2020. Я б скоріше зосередився на цьому. В УЄФА є турботи зовсім іншого характеру, ніж займатися полемікою з людьми, філософія яких не творити, а руйнувати", - зазначив Суркіс.

На його думку, створення Суперліги руйнує європейський і світовий футбольний правопорядок.

"Говорімо відверто, якби за останні 15-20 років футбол не інтегрувався з комерцією, він би не досяг таких висот, значущості і суспільного інтересу. Якби футбол не давав якісний продукт, який купували б телевізійні компанії, він би не збирав такі величезні гроші, що дозволяють клубам-учасникам змагань реінвестувати ці гроші знову-таки в футбол. І без того, щоб футбол мав фінансове підживлення, він би не був таким привабливим. Але Суперліга - це щось інше, це повне руйнування трансферної політики, це відлучення від принципів справедливості і солідарності цих процесів", - вважає почесний член УЄФА.

В цілому ж, Суркіс переконаний, завжди має бути розумне, справедливе і виважене рішення.

"Вони (організатори Суперліги, - ред.) не дають перспектив клубам, які не мають такої фінансової подушки, розраховувати на успіхи в таких турнірах, я вже не кажу про участь. Не фінансові, а можливості участі. Ця групка клубів на сьогодні ці можливості навіть не перекреслює, а вбиває. Вони кілери футболу, в повному сенсі цього слова", - резюмував Григорій Суркіс.